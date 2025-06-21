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لبنان

"التيار" يحضّر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 01:30
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بدأ "التيار الوطني الحر" منذ الآن تحضيرات مبكرة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال ورشة داخلية اولية تهدف إلى اختيار مرشحين محسوبين عليه مباشرة، لتجنّب تكرار تجربة الانشقاقات التي حصلت في الدورة السابقة.
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وبحسب مصادر مطلعة، يعمل "التيار" على حسم أسماء المرشحين في عدد من الدوائر الأساسية، في محاولة لفرض انضباط تنظيمي داخلي، ومنع أي ترشّح من خارج عباءته قد يُربك حملته أو يضعفه في المواجهة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تسهّل على قيادة "التيار" رسم خارطة تحالفاته السياسية باكرًا، خصوصًا أن تحديد الأسماء يساعد على فتح قنوات تنسيق مع قوى أخرى وفق توازنات كل دائرة
وتسعى قيادة "التيار" إلى خوض المعركة المقبلة بأقل نسبة من الخلافات الداخلية، وبأكبر قدر من الانسجام بين القواعد والمرشحين، في ظل إدراكها أن المعركة القادمة ستكون أكثر صعوبة في ظل التحديات المتفاقمة.
 
المصدر: لبنان 24
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