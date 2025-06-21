Advertisement

لبنان

رئيس بلدية طرابلس التقى شرطة البلدية المكلفة مراقبة مجرى نهر أبو علي

Lebanon 24
21-06-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1379856-638860952180149726.png
Doc-P-1379856-638860952180149726.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس بلدية طرابلس، الدكتور عبد الحميد كريمة، دورية شرطة البلدية المكلفة مراقبة مجرى نهر أبو علي، عقب تركيب كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية.
Advertisement

وأكد كريمة أهمية تشديد الرقابة لمنع رمي النفايات وبقايا الخضار والردميات في المجرى، مشيرًا إلى صرف مكافآت مالية للعناصر المكلّفين بهذه المهمة.

وأوضح أن بلدية طرابلس، بإشراف غرفة التحكم والمراقبة، قامت بتركيب وتشغيل كاميرات موجهة نحو النهر لمراقبته على مدار الساعة، مشددًا على أن غرفة العمليات ستتابع أي تجاوزات بشكل يومي.

وختم بتأكيد اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المخالفين، بما يشمل تسطير محاضر ضبط بالتنسيق مع القوى الأمنية، في إطار خطة البلدية لحماية المرافق الطبيعية والحفاظ على النظافة العامة.
مواضيع ذات صلة
شرطة بلدية طرابلس كثّفت انتشارها ليلة عيد الأضحى
lebanon 24
21/06/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس بدأت برفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع
lebanon 24
21/06/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخص في طرابلس... هدّد قائد شرطة البلديّة
lebanon 24
21/06/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات لشرطة بلدية طرابلس وقوى الأمن في منطقتيّ أبي سمراء والقبة
lebanon 24
21/06/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:56 | 2025-06-21
03:49 | 2025-06-21
03:44 | 2025-06-21
03:42 | 2025-06-21
03:15 | 2025-06-21
03:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24