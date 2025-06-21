رئيس بلدية طرابلس التقى شرطة البلدية المكلفة مراقبة مجرى نهر أبو علي

Advertisement

استقبل رئيس بلدية ، الدكتور ، دورية شرطة البلدية المكلفة مراقبة مجرى نهر ، عقب تركيب كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية.وأكد كريمة أهمية تشديد الرقابة لمنع رمي النفايات وبقايا الخضار والردميات في المجرى، مشيرًا إلى صرف مكافآت مالية للعناصر المكلّفين بهذه المهمة.وأوضح أن بلدية طرابلس، بإشراف والمراقبة، قامت بتركيب وتشغيل كاميرات موجهة نحو النهر لمراقبته على مدار الساعة، مشددًا على أن ستتابع أي تجاوزات بشكل يومي.وختم بتأكيد اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المخالفين، بما يشمل تسطير محاضر ضبط بالتنسيق مع القوى الأمنية، في إطار خطة البلدية لحماية المرافق الطبيعية والحفاظ على النظافة العامة.