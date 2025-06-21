ناصرالدين يتفقد مركز سلوم الطبي ويشيد بتطوره المتقدم

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وقال خلال جولة ميدانية داخل أقسام وغرف مركز سلوم الطبي (المعروف سابقًا باسم مستشفى تعنايل) حيث اطلع على اقسامه الاستشفائية وتجهيزاته الحديثة والخدمات المقدّمة للمرضى: "ما لمسته اليوم في مركز سلوم الطبي يدل على مستوى استشفائي متصاعد في ، وأنا فخور بهذه الانطلاقة من مركز سلوم الطبي الذي يستحق منا كل التقدير والاحترام".وكان في استقبال ناصر الدين رجل الاعمال سلوم وعقيلته السيدة سحر سلوم والادارة الطبية .وشارك في الاستقبال النواب ميشال ضاهر، ياسين ياسين، بوشكيان، رامي ابو ، الياس اسطفان، وسليم عون، بالإضافة إلى مفتي والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، والمطارنة ، بولس سفر، وأنطونيوس ، فضلًا عن حشد كبير من رؤساء البلديات، ، الأطباء، والفعاليات البقاعية.وجال ناصر الدين في ارجاء المستشفى واستمع لشرح مفصل من المدير الطبي الدكتور ساري .والقيت ايضا كلمات لكل من السيد ابراهيم سلوم والسيدة سحر حيدر سلوم والدكتور ساري عبد الله الذي اشار الى انه "ايمانا منا باننا شركاء النهضة و التعافي كانت سلوم الطبي التي حضرت باحدث التقنيات و الاجهزة و الكوادر الطبية و البشرية باعلى جودة عالمية، ولأننا نومن باعادة الى خريطة الصحة العالمية وان نكون في خدمة ناسنا واهلنا ولذلك لم نبخل في كل ما نملك من مال ووقت كي نبقى صرحا طبيا رائدا".