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لبنان

ناصرالدين يتفقد مركز سلوم الطبي ويشيد بتطوره المتقدم

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:27
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أكد وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، "المستوى المتقدّم في مركز سلوم الطبي الذي رفع كثيرا من جودة الخدمة الاستشفائية ونوعية الطواقم الطبية والتمريضية".
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وقال خلال جولة ميدانية داخل أقسام وغرف مركز سلوم الطبي (المعروف سابقًا باسم مستشفى تعنايل) حيث اطلع على اقسامه الاستشفائية وتجهيزاته الحديثة والخدمات المقدّمة للمرضى: "ما لمسته اليوم في مركز سلوم الطبي يدل على مستوى استشفائي متصاعد في البقاع، وأنا فخور بهذه الانطلاقة من مركز سلوم الطبي الذي يستحق منا كل التقدير والاحترام".


وكان في استقبال ناصر الدين رجل الاعمال ابراهيم سلوم وعقيلته السيدة سحر حيدر سلوم والادارة الطبية .

وشارك في الاستقبال النواب ميشال ضاهر، ياسين ياسين، جورج بوشكيان، رامي ابو حمدان، الياس اسطفان، وسليم عون، بالإضافة إلى مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، والمطارنة جوزف معوض، بولس سفر، وأنطونيوس الصوري، فضلًا عن حشد كبير من رؤساء البلديات، اتحاد البلديات، الأطباء، والفعاليات البقاعية.


وجال ناصر الدين في ارجاء المستشفى واستمع لشرح مفصل من المدير الطبي الدكتور ساري عبد الله .


والقيت ايضا كلمات لكل من السيد ابراهيم سلوم والسيدة سحر حيدر سلوم والدكتور ساري عبد الله الذي اشار الى انه "ايمانا منا باننا شركاء النهضة و التعافي كانت سلوم الطبي التي حضرت باحدث التقنيات و الاجهزة و الكوادر الطبية و البشرية باعلى جودة عالمية، ولأننا نومن باعادة لبنان الى خريطة الصحة العالمية وان نكون في خدمة ناسنا واهلنا ولذلك لم نبخل في كل ما نملك من مال ووقت كي نبقى صرحا طبيا رائدا".
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