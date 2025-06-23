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لبنان

رفيق غادر منزل عائلته منذ يومين ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:54
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:
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رفيق ربيع ديب (مواليد عام 2008، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 21-6-2025، منزل ذويه الكائن في بلدة وادي الريحان – عكّار، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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