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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:08
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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24 الف ليرة والمازوت 43 الف ليرة والغاز 10 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.569.000 ليرة لبنانية 

البنزين 98 أوكتان: 1.608.000 ليرة لبنانية 
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المازوت: 1.499.000 ليرة لبنانية 

الغاز: 907.000 ليرة لبنانية 
 
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