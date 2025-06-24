ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24 الف ليرة والمازوت 43 الف ليرة والغاز 10 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.569.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.608.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.499.000 ليرة لبنانية: 907.000 ليرة لبنانية