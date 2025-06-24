زمرلي استقبل النائب مطر: تعاون لتذليل العقبات ودعم اتحاد بلديات الفيحاء

Advertisement

استقبل رئيس ، المهندس وائل زمرلي، في ، نائب الدكتور ، الذي حضر مهنئًا بتسلّمه منصبه.خلال اللقاء نقاشٌ مثمر تناول أبرز المشاكل التي يعاني منها الاتحاد، وسبل معالجتها، خصوصًا لناحية الصعوبات المالية والتحديات التي تواجه جهاز فوج الإطفاء في طرابلس.بدوره، أكد النائب مطر "استعداده الكامل لوضع إمكاناته في خدمة الاتحاد، والعمل على نقل المطالب إلى المجلس النيابي، والتواصل مع والجهات المعنية لتأمين الدعم اللازم".، قدّر زمرلي زيارة مطر، معتبرًا أنها" تشكّل دعمًا مهمًّا في مسار التعاون لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها". (الوكالة الوطنية)