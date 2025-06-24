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لبنان

زمرلي استقبل النائب مطر: تعاون لتذليل العقبات ودعم اتحاد بلديات الفيحاء

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:35
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استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، المهندس وائل زمرلي، في مركز الاتحاد، نائب طرابلس الدكتور إيهاب مطر، الذي حضر مهنئًا بتسلّمه منصبه.
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وقد دار خلال اللقاء نقاشٌ مثمر تناول أبرز المشاكل التي يعاني منها الاتحاد، وسبل معالجتها، خصوصًا لناحية الصعوبات المالية والتحديات التي تواجه جهاز فوج الإطفاء في طرابلس.

بدوره، أكد النائب مطر "استعداده الكامل لوضع إمكاناته في خدمة الاتحاد، والعمل على نقل المطالب إلى المجلس النيابي، والتواصل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتأمين الدعم اللازم".

من جهته،  قدّر زمرلي زيارة مطر، معتبرًا أنها" تشكّل دعمًا مهمًّا في مسار التعاون لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها". (الوكالة الوطنية)
 
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