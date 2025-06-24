لقاءات سياسية وبلدية لباسيل

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إستقبل رئيس" " رئيس "حركة الأرض" اللبنانية طلال الدويهي.ثم استقبل رئيس إتحاد بلديات الجومة ورئيس بلدية رحبة السيد عدنان ملحم يرافقه الرئيس السابق لبلدية رحبة فادي بربر.كما إستقبل الهانشاك فانيك داكسيان بحضور النائب السابق إدي ووسيم عبدالله، ورافي خانجيان. (الوكالة الوطنية)