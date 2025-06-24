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لبنان

لقاءات سياسية وبلدية لباسيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:39
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إستقبل رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيس "حركة الأرض" اللبنانية  طلال الدويهي.
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ثم استقبل رئيس إتحاد بلديات الجومة ورئيس بلدية رحبة عكار السيد عدنان ملحم يرافقه الرئيس السابق لبلدية رحبة فادي بربر.

كما إستقبل رئيس حزب الهانشاك فانيك داكسيان بحضور النائب السابق إدي معلوف ووسيم عبدالله، ورافي خانجيان. (الوكالة الوطنية)
 
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