لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار تعاود اجتماعاتها اليوم بغياب قائد اليونيفيل

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انتهت موجة التصعيد في المنطقة والتي استمرّت 12 يوماً بفعل الحرب الايرانية بالتزامن مع بروز توقعات بعودة المفاوضات بين وطهران الأسبوع المقبل.اما لبنانيا فإن احتمال إعادة إطلاق الحوار الداخلي بشأن سلاح ، يوحي بأن هناك توافقاً دولياً أو داخلياً على ضرورة حلّه، لكن دون فرض شروط مسبقة.وفي سياق متصل، يرأس رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي مايكل ليني اجتماعا اليوم للجنة في رأس الناقورة للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه خلفَاً للجنرال غاسبر جيفرز. هذه الاجتماعات المعلّقة منذ 11 آذار الماضي، سيغيب عنها اليوم القائد الجديد لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو أبانيارا الذي يغادر اليوم إلى في لتسلّم مهامه رسمياً من منسّق شؤون عمليات حفظ السلام في جان بيير لاكروا.وكان جرى امس في مقر قيادة اليونفيل في الناقورة حفل التسلم والتسليم بين القائد العام المنتهية ولايتة الجنرال الإسباني ارولدو لاثارو والجنرال الإيطالي الجديد ديوداتو ابانيارا في وقت يشهد التجديد لهذه القوات عملية شد حبال، وسط معلومات تفيد بان الحكومة لم ترسل حتى الآن طلب التجديد ل" اليونيفيل" إلى مجلس الأمن، ولم تنجز تحضير الرسالة التي تتضمّن رؤية الدولة للقوة الدولية.واكدت مصادر معنية "ان الديبلوماسية اللبنانية ستواجه معركة كبيرة في اروقة مجلس الامن، يختلط فيها السياسي بالشخصي، خصوصا مع تعيين الرئيس للنائبة السابقة للمبعوث الخاص الى ، مورغان اورتاغوس، في بعثة بلاده في نيويورك، على ان تتولى رئاستها خلفا للسفيرة السابقة دوروثي شاي"، مشيرة الى" ان الملف الاول الذي باشرت العمل عليه هو اليونيفيل وانهاء خدماتها، رغم ان ثمة مسعى وسطيًا يتحدث عن تعديل مهامها وقواعد اشتباكها".واشارت المصادر الى " ان وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الذي زار لبنان قبل ايام،اكد في تقريره للامين العام للامم المتحدة "ضرورة تكريس استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية من دون اضعاف او تعديل يهدد توازن الردع القائم بصعوبة، فالمعادلة دقيقة والوقت ضيق والخط الازرق لا يحتمل المساومة".