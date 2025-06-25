مرشحان أساسيان في البترون والباقي "كومبارس"

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قال مصدر يعنى بالشؤون الاحصائية إن كل ما يحكى عن امكان عدم ترشح رئيس " " للانتخابات النيابية المقبلة في مجرد حديث ليس له شيء من الجدية او الصدقية، لكون كل الأرقام والإحصاءات تدل على أن نائبي سيظلان رئيس " " ، واي مرشح تختاره " "، بالرغم من ان "القوات" وحلفاءها يسعون في دورة 2025 الى ان تكون لهم لأئحة قوات ( أ ) ولائحة قوات ( ب) في دائرة الثالثة اي "البترون، ، بشري وزغرتا" .ولفت المصدر الى انه لا امكانية لنجاح اي من المرشحين الآخرين على اللائحة عن مقعد البترون لانه لا امكانية لاي مرشح ثانوي على هذه اللوائح التابعة لـ"القوات" ان يتعدى عتبت السبعة آلاف صوت، فيما سيحظى بحوالي 9 آلاف صوت يبقى هو ومرشح "القوات" اللاعبين الأساسيين على الساحة البترونية والباقي "كومبارس".