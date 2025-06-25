Advertisement

لبنان

مرشحان أساسيان في البترون والباقي "كومبارس"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-06-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1382251-638864365117188471.png
Doc-P-1382251-638864365117188471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر يعنى بالشؤون الاحصائية إن كل ما يحكى عن امكان عدم ترشح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للانتخابات النيابية المقبلة في قضاء البترون مجرد حديث ليس له شيء من الجدية او الصدقية، لكون كل الأرقام والإحصاءات تدل على أن نائبي البترون سيظلان رئيس "التيار" جبران باسيل، واي مرشح تختاره "القوات اللبنانية"، بالرغم من ان "القوات" وحلفاءها يسعون في دورة 2025 الى ان تكون لهم لأئحة قوات ( أ ) ولائحة قوات ( ب) في دائرة الشمال الثالثة اي "البترون، الكورة، بشري وزغرتا" .
Advertisement
ولفت المصدر الى انه لا امكانية لنجاح اي من المرشحين الآخرين على اللائحة عن مقعد البترون لانه لا امكانية لاي مرشح ثانوي على هذه اللوائح التابعة لـ"القوات" ان يتعدى عتبت السبعة آلاف صوت، فيما سيحظى باسيل بحوالي 9 آلاف صوت وسوف يبقى هو ومرشح "القوات" اللاعبين الأساسيين على الساحة البترونية والباقي "كومبارس".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
باسيل مرشحاً في البترون حتى إثبات العكس
lebanon 24
25/06/2025 09:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الماكينة الانتخابية للتيار: فوز مرشح التيار الوطني الحر المختار  غسان غوش في شاتين البترون
lebanon 24
25/06/2025 09:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" - البترون ردّت على "التيار": بيانات صفراء مملوءة حقدًا وتشويهًا للحقائق
lebanon 24
25/06/2025 09:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" هنأت روجيه يزبك على انتخابه رئيسا لاتحاد بلديات البترون
lebanon 24
25/06/2025 09:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:45 | 2025-06-25
01:40 | 2025-06-25
01:15 | 2025-06-25
01:00 | 2025-06-25
00:57 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24