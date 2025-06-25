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لبنان
مرشحان أساسيان في البترون والباقي "كومبارس"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-06-2025
|
01:30
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قال مصدر يعنى بالشؤون الاحصائية إن كل ما يحكى عن امكان عدم ترشح رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
للانتخابات النيابية المقبلة في
قضاء البترون
مجرد حديث ليس له شيء من الجدية او الصدقية، لكون كل الأرقام والإحصاءات تدل على أن نائبي
البترون
سيظلان رئيس "
التيار
"
جبران باسيل
، واي مرشح تختاره "
القوات اللبنانية
"، بالرغم من ان "القوات" وحلفاءها يسعون في دورة 2025 الى ان تكون لهم لأئحة قوات ( أ ) ولائحة قوات ( ب) في دائرة
الشمال
الثالثة اي "البترون،
الكورة
، بشري وزغرتا" .
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ولفت المصدر الى انه لا امكانية لنجاح اي من المرشحين الآخرين على اللائحة عن مقعد البترون لانه لا امكانية لاي مرشح ثانوي على هذه اللوائح التابعة لـ"القوات" ان يتعدى عتبت السبعة آلاف صوت، فيما سيحظى
باسيل
بحوالي 9 آلاف صوت
وسوف
يبقى هو ومرشح "القوات" اللاعبين الأساسيين على الساحة البترونية والباقي "كومبارس".
المصدر:
لبنان 24
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