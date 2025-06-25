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لبنان

لمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء... هذا ما قاله بري

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:20
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هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين عموما والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خصوصا لمناسبة العام الهجري الجديد وعشية حلول ذكرى عاشوراء، متمنيا أن "تشكل هاتين المناسبتين بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان"، داعيا إلى" إحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رساليتهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان" .
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