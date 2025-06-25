السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا

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شاركت وزيرة في " من أجل المساواة" في الذي نظمته الإسكوا، بمداخلة حول "استراتيجية الوزارة ورؤيتها الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الانتقال من الحماية إلى التمكين".وأكدت السيد اننا "نعمل في على التحول من جهة تركز على تقديم المساعدات لوزارة تقود سياسات اجتماعية وتنموية متكاملة"، لافتة الى ان "الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي أصبحا في صلب رؤيتنا".