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لبنان

السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:16
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شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في "المنتدى العربي من أجل المساواة" في الجزائر الذي نظمته الإسكوا، بمداخلة حول "استراتيجية الوزارة ورؤيتها الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الانتقال من الحماية إلى التمكين".
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وأكدت السيد اننا "نعمل في وزارة الشؤون على التحول من جهة تركز على تقديم المساعدات لوزارة تقود سياسات اجتماعية وتنموية متكاملة"، لافتة الى ان "الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي أصبحا في صلب رؤيتنا".
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