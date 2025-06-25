ياسر عباس ماضي رئيسا لاتحاد بلديات إقليم التفاح

أشرفت محافظ بالانابة الدكتورة على عملية انتخاب اتحاد بلديات إقليم التفاح في السراي الحكومي في النبطية وانتخب ماضي رئيسا للاتحاد وقاسم حسين حنينو . وترأس الجلسة رئيس بلدية جرجوع وهو اكبر الأعضاء سنا.

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