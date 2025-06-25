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لبنان

وزير الثقافة عرض المستجدات مع النائب سليم الصايغ

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:39
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع النائب سليم الصايغ وكانت جولة افق في شؤون عامة، اضافة الى التطورات  الحاصلة في لبنان والمنطقة.
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