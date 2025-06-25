الجميّل في تخريج طلاب ثانوية بكفيا الرسمية: أملنا كبير بالمستقبل

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خرجت ثانوية بكفيا الرسمية طلابها لشهادة الثانوية العامة دفعة "قادة " للعام الدراسي 2024-2025 في احتفال اقيم في قاعة كنيسة سيدة المعونات في ساقية المسك، حضره رئيس الجميل وعقيلته كارين، النائب رازي الحاج ممثلا بنيكول مارون، رئيسة بلدية بكفيا المحيدثة نيكول الجميل ممثلة بساسين بو ضومط، مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد، منسقة ثانويات المتن ميرنا قرقفي، رئيسة اصدقاء المدرسة الرسمية راغدة يشوعي، مدير الثانوية الياس الحلو والهيئتين التعليمية والادارية، مدراء مدارس وثانويات وممثلين عن جامعات داعمة وذوي المتخرجين.الحلووالقى مدير الثانوية الياس الحلو كلمة تحدث فيها عن دور الثانوية في تخريج الأجيال على مدى 55 عاما وفي صنع "قادة المستقبل" مشيرا الى أن "الطلاب هم أمل الأمم وضمان وجودها واستمرارها".وشكر الحلو لاساتذة الثانوية والجهاز الاداري جهودهم وللأهل ثقتهم، كما شكر الجامعات التي "تقدم الدعم والمنح للطلاب وكذلك كل الجمعيات والخيّرين الذين ساندوا الثانوية في اجتياز المحنة الاليمة خلال استضافتها إبان الحرب الأخيرة على ".كما شكر للنائب الجميل "مواقفه الداعمة لتطوّر التربية في لبنان وللمدرسة الرسمية بشكل خاص"، معلنا أن "معاملة ترميم مبنى ثانوية بكفيا الرسمية حصلت على كل الموافقات والتواقيع واصبحت الهندسة في انتظار بدء العمل والتنفيذ كي تبقى ثانوية بكفيا منارة للعلم والتقدم".ودعا الطلاب الى "التمسك بوطنهم والدراسة في جامعاته والعمل في مؤسساته انطلاقاً من شعار دورتهم " قادة المستقبل".فايدكما كانت كلمة للدكتور فايد، هنأ فيها الطلاب بتخرجهم رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد، متوجها بـ"التقدير والشكر والعرفان بتضحيات الثانويات الرسمية وخصوصا ثانوية بكفيا خلال الأزمات المتتالية في لبنان في السنوات الأخيرة، حيث تجلت أسمى مشاهد الأخوّة باستضافة النازحين من ضمن 131 ثانوية رسمية اعتُمدت كمراكز ايواء"، مشددا على أن "الوطن يُبنى بالتضامن بين أبنائه"، مؤكدا "أننا على أبواب مرحلة إيجابية في ، وسننهض من جديد كطائر الفينيق".وتمنى فايد دعم النواب مشروع إنشاء مبنى خاص لثانوية بكفيا، كما امل في ان يبصر مشروع تحسين رواتب اساتذة التعليم الرسمي النور كي ينال الأساتذة حقهم، مؤكدا ان "التعليم الثانوي كان وسيبقى لؤلؤة التعليم قاطبة في لبنان".ونقل فايد تحيات وزيرة التربية ريما كرامي مطمئنا الطلاب إلى أنه "ستتخذ بعين الاعتبار في الامتحانات الرسمية الظروف الصعبة التي مر بها لبنان"، قائلاً:"في وزارة التربية عين ساهرة عليكم كي تأتي نسبة النجاح في نتائج الامتحانات مرتفعة".الجميلهنأ النائب الجميل الطلاب وتمنى لهم "التوفيق بمسيرتهم الجامعية كمرحلة أولى والمهنية في المرحلة الثانية".وهنأ مدير الثانوية والأستاذة الذين "استمروا في تأدية رسالتهم رغم الظروف الصعبة وتدني قيمة الأجور، ولولا ترفعهم لما كنا اليوم في هذا الحفل".وأكد الجميل أن "لبنان سيعود أفضل مما كان وسنبقى في لبنان ونعيش فيه ونؤسس عائلة لانه بلدنا ولن نتخلى عنه"، وقال:"املنا كبير بالمستقبل، مررنا مع اهلنا لعشرات السنين في الآلام، ونتمنى في هذه الفترة ان يعود لبنان سويسرا الشرق ويعود البلد الذي نفخر بالانتماء إليه ونعيش فيه بسلام وحرية وبازدهار ومحبة"، واعداً الطلاب بـ"البقاء الى جانبهم في كل مراحل حياتهم".ووجه تحية للأهل "الذين هم ايضا عانوا من الظروف الصعبة وبذلوا تضحيات كبيرة من أجل أن يصل أولادهم إلى ما وصلوا إليه اليوم".وتخلل الحفل كلمات باسم الخريجين والاساتذة ولجنة الاهل بالإضافة إلى فقرات فنية ولوحات راقصة.