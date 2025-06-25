Advertisement

لبنان

ترزيان: القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافاً واضحاً بحقّ شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1382537-638864689106677187.jpg
Doc-P-1382537-638864689106677187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب هاكوب ترزيان "إن القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافاً واضحاً بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوّني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالي 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعاً، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن".
Advertisement


وأضاف ترزيان من مجلس النواب: "وفقاً للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي. من هنا أرى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا التمثيل بشكل عادل ومتوازن، ريثما يتم إنشاء مجلس الشيوخ الذي يُعنى بتمثيل المكونات الطائفية بصورة منصفة".

وتابع: "كما أننا نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. وقد آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يُلغي أثر الموقع الجغرافي ويُمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية.
 
 
وفي دعا ترزيان إلى "اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن. كما أؤكد على ضرورة العمل مع جميع الكتل النيابية لتبني التصويت الإلكتروني كحلّ عصري وشامل، يعكس واقعنا التكنولوجي ويُشرك طاقات الشباب اللبناني في الداخل والخارج".
مواضيع ذات صلة
القوى المسيحية.. لا بديل عن القانون الانتخابي الحالي
lebanon 24
25/06/2025 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو ومتقاعدو الإدارة العامة: تخصيص فئة دون أخرى بالعطاءات يعتبر إجحافاً
lebanon 24
25/06/2025 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: لا توجد معلومات واضحة حاليا بشأن ما سيحمله المسؤولون الروس إلى اسطنبول
lebanon 24
25/06/2025 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الترك: المادة 30 من قانون البلديات واضحة بشأن استقالة رئيس البلدية ونائبه والعضو البلدي
lebanon 24
25/06/2025 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:21 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24