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لبنان

وزير الزراعة من بعلبك: تحديات كبيرة وزراعة ذكية لمواكبة المتغيرات المناخية

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:15
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في لقاء حواري نظمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في قاعة تموز في بعلبك، شدد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية التمسك بالإيجابيات في القطاع الزراعي رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومة والشركاء، تسعى إلى تحقيق تقدم ضمن الإمكانيات المتاحة.
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وأشار هاني إلى أن القطاع الزراعي يواجه هذا العام "حصاراً كاملاً"، مع ارتفاع كلفة النقل البحري، مؤكداً أن الوزارة فاوضت شركات النقل الزراعي لكنها لم تصل إلى حلول تنافسية، فيما فرضت سوريا إجراءات لحماية إنتاجها، وهو ما يستدعي من لبنان حماية منتجاته بدوره.

وأكد هاني أن بعلبك الهرمل تمثل منطقة أساسية في الإنتاج الزراعي، مشدداً على ضرورة التزام تسعيرة الحليب التوجيهية (70 سنتاً)، ومثمناً نجاح قطاع الدواجن في المنطقة كنموذج للزراعة التعاقدية، داعياً إلى تعميم هذا النموذج مع الصناعيين والمسوقين، خصوصاً في زراعة البطاطا.

وتطرق الوزير إلى مشاريع الوزارة الحالية، منها تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الصناعي الطبي، التي ستبصر النور منتصف آب، ومشروع "غايت" المدعوم من البنك الدولي، والهادف إلى دعم صغار المزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

وشدد على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، لافتاً إلى تراجع عدد أيام المتساقطات من 105 إلى 55 يوماً سنوياً، ما يتطلب التحول نحو زراعة ذكية ومستدامة. وأضاف أن قيمة الإنتاج الزراعي تتجاوز 4 مليارات دولار مع احتساب التصنيع والنقل، ما يجعله ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وتحسين سبل العيش.

واختتم هاني جولته في بعلبك برعاية افتتاح "سوق وملتقى – Baalbeck Hub"، الذي أنشأته "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء"، مشيداً بالمبادرة التي حوّلت موقعاً مهملاً إلى مساحة حيوية لدعم الزراعة المحلية والحرف والتراث والأنشطة الثقافية، واعداً بدعم المشاريع التي تنهض بالمنطقة وتكرّس الشراكة المجتمعية.
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