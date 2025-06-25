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لبنان

عبد المسيح يعترض على مقالع كفرحزير: تهديد مباشر للبيئة

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:16
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "عطفًا على الكتاب الصادر عن بلدية كفرحزير بتاريخ 23 حزيران 2025 والمتعلّق باحتمال أو نية أو فرضية ترخيص إنشاء مقالع في العقارات المقترحة ضمن نطاق البلدة، أتقدّم باعتراضي الخطي على هذا التوجّه، لما يحمله من تهديد مباشر للبيئة والصحة العامة وسلامة الأهالي ومصالح البلدة. وقد أدرجت في نص الرسالة المرفقة كافة التفاصيل والملاحظات التي تبرّر هذا الاعتراض، على أمل الأخذ بها صونًا لحقنا المشروع في بيئة نظيفة وحياة آمنة ومستقبل مستدام لأبنائنا".
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