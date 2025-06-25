الشواطئ الشعبية غير آمنة.. تقرير يكشف التفاصيل

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كتبت راجانا في "الاخبار": لا يحتاج التلوّث في البحر اللبناني إلى فحوصات علمية لإثباته. يكفي التدقيق في مجاري الصرف الصحي، ولا سيما من المدن الصناعية والمعامل، التي تصبّ في البحر مباشرةً، أو في الأنهار التي تنتهي فيه أيضاً، لإدراك مستويات التلوّث المرتفعة.وفيما تُؤشّر الأرقام الرسمية إلى وجود 54 مصدراً للتلوّث، يشير رئيس مركز علوم البحار، التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية، الدكتور ميلاد ، إلى أن هذه المصادر لا تُعبّر صراحة عن حقيقة الوضع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن النسبة غير ثابتة، وإن كانت تقارب 76 إلى 77 مصدر تلوث «تزيد أو تنقص من دون أن تثبت على حال».استناداً إلى هذا الواقع، ليست كل الشواطئ آمنة وصالحة للسباحة. وهذه نتيجة يحسمها في كل عام التقرير الدوري الذي يصدره المركز، والذي خلص هذا العام إلى أن 63% من الشواطئ صالحة للسباحة، مقابل 37% غير صالحة، ومياهها مصنّفة ما بين حرجة وحذرة وملوّثة جداً.بالأرقام، أثبت التقرير أن 24 موقعاً بحرياً آمنةٌ من أصل 38 يراقبها المركز عبر فحص لتحديد نسب التلوّث البكتيري في مياهها.وهي مواقع موزّعة على طول الشاطئ من العريضة شمالاً حتى جنوباً. وإن كان المركز يحصر التصنيف في النقطة التي تُجرى فيها المسوحات، من دون أن تشمل المنطقة ككل، إلّا أنه يصحّ اعتبارها صورة مصغّرة عن الواقع العام للشواطئ.ولعلّ أسوأ ما في الأمر أن غالبية تلك الشواطئ التي صُنّفت غير آمنة هي الشواطئ الشعبية، التي تُعدُّ متنفّساً للناس، ولا سيما الفقراء الذين لا يملكون ترف الذهاب إلى المسابح الخاصة.وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى وجود 6 مواقع بحرية ملوّثة وغير صالحة للسباحة هذا العام، بزيادة موقع عن العام الماضي، مع انضمام منطقة المنارة/ (أسفل منارة بيروت) إلى القائمة، نتيجة انحدارها من موقع كان مُصنّفاً حرجاً العام الماضي إلى موقع بات ملوّثاً هذا العام.وتضم تلك القائمة أيضاً المسابح الشعبية الأكثر تلوّثاً ومنها والرملة البيضاء - بيروت وضبية. ولحظ التقرير أيضاً انخفاض تصنيف الكثير من الشواطئ بين العامين الماضي والحالي، إذ إن هناك مناطق انحدر تصنيفها من جيد جداً إلى جيد (أنفة/ أسفل دير الناطور وسلعاتا / الشاطئ الشعبي والبترون/ شاطئ البحصة العام والفيدار/ أسفل جسر الفيدار والبوار/ شاطئ عام والصفرا/ أسفل شير الصفرا وجونية/ شاطئ المعاملتين)، فيما انتقل موقعان من جيد إلى حذر (شاطئ الأولي/ شمال مصب نهر الأولي) ومن جيد إلى حرج (الصرفند/ الشاطئ الشعبي). في المقابل، تحسّن واقع موقعين آخرين هما عكار/ القليعات والغازية/ الشاطئ الشعبي اللذان انتقلا من الحرج إلى الحذر.