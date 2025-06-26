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لبنان

تدابير سير يومي الجمعة والأحد في فالوغا.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:44
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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي:
 
 
"سيُقام يوم الأحد 29-06-2025، سباق "تسلّق الهضبة الأوّل" – "Course de côte"، في بلدة فالوغا، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00.
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سينطلق السّباق من ساحة فالوغا، حتى معمل المياه التابع لشركة "صحّة". كما ستُجرى تمارين تدريبيّة بتاريخ الغد 27-06-2025 في بلدة فالوغا -منعطفات معمل شركة المياه "صحّة"، اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 15،00.

لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السّيارات على طول مسلك السّباق وإقفال جميع المتفرعات المؤدّية إليه، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، حفاظاً على السّلامة العامّة".
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