تدابير سير يومي الجمعة والأحد في فالوغا.. ما السبب؟

صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي:

Advertisement

"سيُقام 29-06-2025، سباق "تسلّق الهضبة الأوّل" – "Course de côte"، في بلدة ، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00.سينطلق السّباق من ساحة فالوغا، حتى معمل المياه التابع لشركة "صحّة". كما ستُجرى تمارين تدريبيّة بتاريخ 27-06-2025 في بلدة فالوغا -منعطفات معمل شركة المياه "صحّة"، اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 15،00.لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السّيارات على طول مسلك السّباق وإقفال جميع المتفرعات المؤدّية إليه، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، حفاظاً على السّلامة العامّة".