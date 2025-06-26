بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن النائب هاغوب ترزيان البيان التالي:

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"أستغرب ما يتم تداوله حول موقفي من قانون انتخابات مجلس النواب، وتصويره على أنه يعكس تباعدًا بين حزب الطاشناق والتيار الوطني الحر.في الواقع، كنت قد أوضحت بشكل جلي خلال المؤتمر أن موقفي نابع من اعتراض مبدئي وتقني بحت، لا سياسي، على بعض جوانب القانون الحالي.هذا القانون، بصيغته المعتمدة، يحمل في طيّاته غُبنًا واضحًا لشريحة أساسية من مكوّنات الوطن، وتحديدًا الأرمن الأرثوذكس والأرمن ، حيث يُقصيهم عن التمثيل في مقاعد نواب الإغتراب الستة.موقفي يعبّر عن حرصي على تحقيق التمثيل العادل والمنصف لجميع المذاهب والمكوّنات ، ولا يجب تفسيره خارج هذا الإطار".