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لبنان

وزير الداخلية بحث الأوضاع العامة مع النائب أبو الحسن

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:28
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب هادي ابو الحسن، وجرى عرض للأوضاع العامة.
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والتقى رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان وأعضاء المجلس البلدي وتم التداول في شؤون البلدة وحاجاتها والخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

واستقبل ايضاً القاضي عبد الرضا ناصر ثم قائمقام قضاء المنية - الضنية جان الخولي.
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