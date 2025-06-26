وزير الداخلية بحث الأوضاع العامة مع النائب أبو الحسن

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النائب ، وجرى عرض للأوضاع العامة.والتقى رئيس بلدية المهندس طارق شعبان وأعضاء وتم التداول في شؤون البلدة وحاجاتها والخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.واستقبل ايضاً القاضي ثم قائمقام قضاء - .