إيلون ماسك يتصل بالرئيس عون معرباً عن مدى اهتمامه بلبنان

Advertisement

تلقى رئيس الجمهورية العماد اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " " و"سبايس إكس" ومنصة "إكس"، ، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.كما أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في ، وهو ما رحب به ، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة المرعية.وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة ، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة.