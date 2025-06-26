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لبنان

إيلون ماسك يتصل بالرئيس عون معرباً عن مدى اهتمامه بلبنان

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:01
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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تيسلا" و"سبايس إكس" ومنصة "إكس"، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. 
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كما أبدى ماسك رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية.

وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت ، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً  بتلبيتها في أول فرصة مناسبة.
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