في منطقة أدونيس.. العثور على مواطن مضرجًا بدمائه

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عُثر مساء الخميس–الجمعة على المواطن ن.م. مضرجًا بدمائه عند مدخل المبنى الذي يقطنه في شارع في منطقة ، في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، حسب ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضرت إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى سيّدة في لتلقّي العلاج.