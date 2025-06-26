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لبنان
في منطقة أدونيس.. العثور على مواطن مضرجًا بدمائه
Lebanon 24
26-06-2025
|
22:38
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عُثر مساء الخميس–الجمعة على المواطن ن.م. مضرجًا بدمائه عند مدخل المبنى الذي يقطنه في شارع
مار أنطونيوس
في منطقة
أدونيس
، في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، حسب ما أفادت مندوبة "
لبنان24
".
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وعلى الفور، حضرت
الأجهزة الأمنية
إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى سيّدة
لبنان
في
جونية
لتلقّي العلاج.
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