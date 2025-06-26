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لبنان

في منطقة أدونيس.. العثور على مواطن مضرجًا بدمائه

Lebanon 24
26-06-2025 | 22:38
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عُثر مساء الخميس–الجمعة على المواطن ن.م. مضرجًا بدمائه عند مدخل المبنى الذي يقطنه في شارع مار أنطونيوس في منطقة أدونيس، في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، حسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى سيّدة لبنان في جونية لتلقّي العلاج.
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