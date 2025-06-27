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لبنان

"حزب الله" يعزي خامنئي باستشهاد مسؤول ملف فلسطين والقدس

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:03
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تقدّم حزب الله بأحرّ التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية ‏الإمام السيد علي الخامنئي، وإلى حرس الثورة الإسلامية، والشعب ‏الإيراني، باستشهاد القائد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، ‏مسؤول ملف فلسطين والقدس.
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وقال "الحزب" في بيان:" عرفنا اللواء الشهيد إيزدي رايةً خفاقةً لفلسطين والقدس، عاش بيننا لعشرات ‏السنين مجاهدًا وداعمًا ومطورًا، سَخّر خلالها كل طاقاته وإمكاناته في سبيل خدمة ‏المقاومة الفلسطينية. وقد تمكّن بجهده المتواصل وإيمانه العميق من إحداث ‏نهضة كبيرة وتقدّم نوعي في أساليب عمل المقاومة، وفي إمكاناتها وتصنيعها ‏وخططها.‏

كان اللواء الشهيد مثالًا للحركة الدؤوبة التي لا تهدأ، وشكّل بعلاقاته الواسعة مع ‏مختلف الحركات والجهات المقاومة في المنطقة، شبكة تواصل فعالة ومؤثرة، ‏ولطالما عقد اللقاءات الاستراتيجية والمهمة، بهدف تبادل الخبرات وتكريسها في ‏خدمة قضية فلسطين وتحريرها".‏

أضاف:" نال اللواء الشهيد إيزدي وسام الشهادة الأسمى في سبيل الله تعالى، وكان خير ‏ممثلٍ للجمهورية الإسلامية الإيرانية وثورتها وحرسها، وعبّر بجهاده ومسيرته المباركة ‏عن الرؤية الشجاعة والحكيمة لنهج الثورة الإسلامية العظيمة، التي ارتوت من نورانية ‏روح الإمام الخميني (قدس سره)".‏

ختم:" تعلَّمنا من مدرسة الإمام الحسين (ع) أن الشهادة حياة للأمة، والشهداء منارات لها، ‏‏فطوبى لك جنان الخلد، ونسأل الله عز وجل النصر والتسديد لمسيرة التحرير على ‏درب ‏فلسطين، بيد المقاومة الشريفة في فلسطين والمنطقة، ومع شعب فلسطين ‏الصامد ‏المضحي والشجاع".‏
 
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