"حزب الله" يعزي خامنئي باستشهاد مسؤول ملف فلسطين والقدس

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تقدّم بأحرّ التعازي إلى قائد الإسلامية ‏الإمام السيد علي الخامنئي، وإلى حرس الثورة الإسلامية، والشعب ‏ ، باستشهاد القائد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، ‏مسؤول ملف والقدس.وقال "الحزب" في بيان:" عرفنا اللواء الشهيد إيزدي رايةً خفاقةً لفلسطين والقدس، عاش بيننا لعشرات ‏السنين مجاهدًا وداعمًا ومطورًا، سَخّر خلالها كل طاقاته وإمكاناته في سبيل خدمة ‏ . وقد تمكّن بجهده المتواصل وإيمانه العميق من إحداث ‏نهضة كبيرة وتقدّم نوعي في أساليب عمل المقاومة، وفي إمكاناتها وتصنيعها ‏وخططها.‏كان اللواء الشهيد مثالًا للحركة الدؤوبة التي لا تهدأ، وشكّل بعلاقاته الواسعة مع ‏مختلف الحركات والجهات المقاومة في المنطقة، شبكة تواصل فعالة ومؤثرة، ‏ولطالما عقد اللقاءات الاستراتيجية والمهمة، بهدف تبادل الخبرات وتكريسها في ‏خدمة قضية فلسطين وتحريرها".‏أضاف:" نال اللواء الشهيد إيزدي وسام الشهادة الأسمى في سبيل الله تعالى، وكان خير ‏ممثلٍ للجمهورية الإسلامية وثورتها وحرسها، وعبّر بجهاده ومسيرته المباركة ‏عن الرؤية الشجاعة والحكيمة لنهج الثورة الإسلامية العظيمة، التي ارتوت من نورانية ‏روح الإمام الخميني (قدس سره)".‏ختم:" تعلَّمنا من مدرسة الإمام الحسين (ع) أن الشهادة حياة للأمة، والشهداء منارات لها، ‏‏فطوبى لك جنان الخلد، ونسأل الله عز وجل النصر والتسديد لمسيرة التحرير على ‏درب ‏فلسطين، بيد المقاومة الشريفة في فلسطين والمنطقة، ومع شعب فلسطين ‏الصامد ‏المضحي والشجاع".‏