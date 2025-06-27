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لبنان

في الكورة.. إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:22
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وقع صباح اليوم الجمعة إشكال فردي عند مفرق عابا – الكورة بين شخصين تطور إلى إطلاق نار من بندقية صيد، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح نتيجة تعرضه لطلق ناري، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد نقل الجريح إلى أحد المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتعقّب الفار.

وأفادت مصادر محلية أن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات عائلية سابقة بين الطرفين. 
 
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