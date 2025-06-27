التيار الوطني الحر: بدء اختيار المرشحين للنيابة

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كتبت" الاخبار": بدأ عملية اختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية، بعدما دعا الحزبيين الراغبين بالترشح إلى التقدّم بترشيحاتهم. وأنهى قبل يومين المرحلة الأولى من العملية، بدعوة رئيسه 48 قيادياً قدّموا ترشيحاتهم إلى اجتماع لإبلاغهم بالنتائج التفصيلية للاستطلاعات التي أجرتها الماكينة في مختلف الأقضية.وقَسّم المرشحين إلى ثلاث مجموعات: الأولى تضمّنت من حُسم أمر ترشيحهم وسيتم اعتمادهم في الانتخابات المقبلة، من دون الحاجة إلى المرور بالمراحل المتبقية، وهم تسعة: النائب جيمي جبور في ، النائبة ندى بستاني في كسروان، النائب السابق آدي معلوف في المتن ، المرشح فادي أبو رحال في ، النائب نقولا صحناوي في ، النائب سيزار أبو خليل في عاليه، النائب غسان عطالله في الشوف، النائب السابق أمل أبو زيد في جزين والنائب شربل مارون في . وهؤلاء تصدّروا الاستطلاعات وحصلوا على نتائج مرتفعة، أخرجت المرشحين المتبقين من دائرة التنافس معهم.وتضمّنت المجموعة الثانية، من وضعتهم الاستطلاعات في موقع متأرجح، وأبرزهم النواب عطالله (الكورة) وإدغار طرابلسي (دائرة بيروت الثانية) وسليم عون (زحلة) وسامر التوم (البقاع الشمالي)، إضافة إلى نائب الشوف الثاني فريد البستاني، ما يعني احتمال اختيار مرشحين مستقلين بدلاً منهم، لكنّ القرار يبقى رهن دراسة وضعهم الشعبي بشكل أفضل، وحسم التحالفات الانتخابية.أمّا المجموعة الثالثة، فتتألف من المرشحين شبه المتساوين في النتائج في أقضيتهم، ومرشحين لا يمكن اعتماد ترشيحهم قبل حسم التحالفات. ويُفترض أن يخضع تقييمهم لاختبارات إضافية، مع إعطائهم المزيد من الوقت للتنافس في ما بينهم، على استقطاب الحزبية وغير الحزبية، وعددهم يفوق العشرين. كما أنجز التيار اللائحة التي تضم مرشحين لم تمنحهم الاستطلاعات نتائج تخوّلهم خوض السباق الانتخابي، ما يرجّح فرضية استبعادهم.