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لبنان

التيار الوطني الحر: بدء اختيار المرشحين للنيابة

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:13
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كتبت" الاخبار": بدأ التيار الوطني الحر عملية اختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية، بعدما دعا الحزبيين الراغبين بالترشح إلى التقدّم بترشيحاتهم. وأنهى التيار قبل يومين المرحلة الأولى من العملية، بدعوة رئيسه جبران باسيل 48 قيادياً قدّموا ترشيحاتهم إلى اجتماع لإبلاغهم بالنتائج التفصيلية للاستطلاعات التي أجرتها الماكينة الانتخابية في مختلف الأقضية.
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وقَسّم باسيل المرشحين إلى ثلاث مجموعات: الأولى تضمّنت من حُسم أمر ترشيحهم وسيتم اعتمادهم في الانتخابات المقبلة، من دون الحاجة إلى المرور بالمراحل المتبقية، وهم تسعة: النائب جيمي جبور في عكار، النائبة ندى بستاني في كسروان، النائب السابق آدي معلوف في المتن الشمالي، المرشح فادي أبو رحال في بعبدا، النائب نقولا صحناوي في بيروت، النائب سيزار أبو خليل في عاليه، النائب غسان عطالله في الشوف، النائب السابق أمل أبو زيد في جزين والنائب شربل مارون في البقاع الغربي. وهؤلاء تصدّروا الاستطلاعات وحصلوا على نتائج مرتفعة، أخرجت المرشحين المتبقين من دائرة التنافس معهم.
وتضمّنت المجموعة الثانية، من وضعتهم الاستطلاعات في موقع متأرجح، وأبرزهم النواب جورج عطالله (الكورة) وإدغار طرابلسي (دائرة بيروت الثانية) وسليم عون (زحلة) وسامر التوم (البقاع الشمالي)، إضافة إلى نائب الشوف الثاني فريد البستاني، ما يعني احتمال اختيار مرشحين مستقلين بدلاً منهم، لكنّ القرار يبقى رهن دراسة وضعهم الشعبي بشكل أفضل، وحسم التحالفات الانتخابية.
أمّا المجموعة الثالثة، فتتألف من المرشحين شبه المتساوين في النتائج في أقضيتهم، ومرشحين لا يمكن اعتماد ترشيحهم قبل حسم التحالفات. ويُفترض أن يخضع تقييمهم لاختبارات إضافية، مع إعطائهم المزيد من الوقت للتنافس في ما بينهم، على استقطاب القاعدة الحزبية وغير الحزبية، وعددهم يفوق العشرين. كما أنجز التيار اللائحة التي تضم مرشحين لم تمنحهم الاستطلاعات نتائج تخوّلهم خوض السباق الانتخابي، ما يرجّح فرضية استبعادهم.
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