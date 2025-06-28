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لبنان

ماذا يجري في الضاحية ليلاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2025 | 03:45
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عُلم أن "حزب الله" كثف انتشاره في الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعات متأخرة من الليل، حيث انتشرت مجموعات ترتدي "ملابس ظاهرة" كُتب عليها "حزب الله".
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ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي "حزب الله" لجعل عناصره الميدانيين المدنيين معروفين للعامّة، وذلك بعدما كان كثيرون آخرون ينتحلون صفة حزبية في مناطق مختلفة، ما يؤدي إلى إشكالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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