ماذا يجري في الضاحية ليلاً؟

عُلم أن " " كثف انتشاره في الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعات متأخرة من الليل، حيث انتشرت مجموعات ترتدي "ملابس ظاهرة" كُتب عليها "حزب الله".

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ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي "حزب الله" لجعل عناصره الميدانيين المدنيين معروفين للعامّة، وذلك بعدما كان كثيرون آخرون ينتحلون صفة حزبية في مناطق مختلفة، ما يؤدي إلى إشكالات.