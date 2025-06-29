اعتبارًا من الغد ولمدة شهر... تدابير سير على المسلك البحري بين مستيتا وجبيل

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"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك ، اعتبارًا من تاريخ 30-6-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة 21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير البحرية من مفرق مستيتا باتّجاه في فترة هذه الأشغال.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام".