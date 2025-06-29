Advertisement

لبنان

اعتبارًا من الغد ولمدة شهر... تدابير سير على المسلك البحري بين مستيتا وجبيل

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:37
A-
A+


Doc-P-1384304-638868085929110187.jpg
Doc-P-1384304-638868085929110187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:
Advertisement

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الغربي، اعتبارًا من تاريخ 30-6-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة 21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق البحرية من مفرق مستيتا باتّجاه بيروت في فترة هذه الأشغال.


يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام".
مواضيع ذات صلة
لخمسة أيام.. تدابير سير في قرطبون – مستيتا
lebanon 24
29/06/2025 19:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير ليلية على المسلك الشرقي لأوتوستراد إميل لحود لصيانة الفواصل
lebanon 24
29/06/2025 19:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة شهر.. هذا ما سيشهده اوتوستراد عمشيت – المدفون
lebanon 24
29/06/2025 19:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
29/06/2025 19:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:21 | 2025-06-29
12:11 | 2025-06-29
11:06 | 2025-06-29
11:01 | 2025-06-29
10:30 | 2025-06-29
10:07 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24