الزين تعليقاً على حرائق القبيات: بلا ملاحقة ومحاسبة سيتكرر هذا المشهد المأسوي

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علّقت وزيرة البيئة على الحرائق التي اندلعت في وقالت إن "حرائق القبيات اليوم تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين!".كما أشارت إلى أن "فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع".وأكدت أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأسوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".وختمت: "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".