الرئيس عون: لضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس لتمكين الجيش من استكمال انتشاره

Advertisement

أكّد رئيس الجمهورية للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.كما التقى للرهبانية ، الأباتي هادي محفوظ، دعا الرئيس عون إلى حضور القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس شربل، الذي سيُقام في 20 المقبل في دير – عنايا، واطلعه على التحضيرات المُنجزة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "درب مار شربل".