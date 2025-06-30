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لبنان

الرئيس عون: لضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس لتمكين الجيش من استكمال انتشاره

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:54
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أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.
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كما التقى الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، الأباتي هادي محفوظ، دعا الرئيس عون إلى حضور القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس شربل، الذي سيُقام في 20 تموز المقبل في دير مار مارون – عنايا، واطلعه على التحضيرات المُنجزة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "درب مار شربل".
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