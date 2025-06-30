عمليات دهم وتوقيف شخص في بلدة حورتعلا... هذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن – البيان الآتي:"على أثر إشكال مسلح حصل بتاريخ 28 /6 /2025 في بلدة حورتعلا - ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل عدد من المتورطين في البلدة، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون، ومسدسًا وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".