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لبنان

عمليات دهم وتوقيف شخص في بلدة حورتعلا... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:38
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"على أثر إشكال مسلح حصل بتاريخ 28 /6 /2025 في بلدة حورتعلا - بعلبك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في البلدة، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون، ومسدسًا وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

 
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