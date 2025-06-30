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لبنان

بالصورة.. عريضة من نواب بشأن "قانون الانتخاب"

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:00
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وجّه عدد من النواب عريضة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، طالبوا فيه إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة.
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وجاء في العريضة: "في 9 أيار 2025، وبموجب المادة 18 من الدستور، تقدم النواب ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، اديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع في الخارج بحسب مكان قيدهم، أسوة بالمقيمين".
 
 
وتابعت: "لقد تم تقديم هذا الاقتراح بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية، وعبر أعضاؤها عن رغبتهم الواضحة بالاقتراع بحسب مكان القيد، وهو مطلب موثق في عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب".
 
وأكملت: "انتهى العقد العادي لمجلس النواب في 31 أيار 2025، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية دعوة لانعقاد عقدٍ استثنائي يبدأ في 5 حزيران ويختتم في 10 تشرين الأول. ويتضمن جدول أعمال هذا العقد، من بين بنود أخرى، جميع مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة".
 
وأضافت: "في يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران اجتمعت هيئتكم الموقرة، وتم تحديد موعد جلسة الهيئة العامة يوم الاثنين 30 حزيران، كما تم وضع جدول أعمال الجلسة، دون أن يدرج اقتراح القانون المذكور أعلاه ضمنه".
 
واستكملت الوثيقة: "بموجب هذه العريضة، نطالب بتطبيق المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بصلاحية هيئة مكتب المجلس في تحديد جدول أعمال الجلسات، والمادتين 109 و 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تنصتان على عرض اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، للتصويت أولاً على صفة المحلة، ثم على مضمون القانون في حال لم تسقط الهيئة عنه صفة الاستعجال ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة".
 
وتابعت: "يأتي هذا الطلب إيماناً ما بضرورة الإحتكام إلى الدستور والنصوص القانونية، ورفضاً لأي إنتقائية في عرض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة، لما يشكله ذلك من مصادرة لحق النواب في النقاش والتصويت، خاصة وأن هذا الاقتراح يحظى بدعم 68 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات السياسية".
 
 
 
 

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