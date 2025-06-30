الوزيرة الزين تفقدت أضرار حريق القبيات ودعت لتشديد الوقاية والمحاسبة

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زارت وزيرة البيئة موقع الحريق الذي اندلع في جرود ، واطلعت ميدانياً على الأضرار التي لحقت بالغطاء الحرجي والطبيعة في المنطقة. ورافقتها في جولتها نائبة رئيسة بلدية القبيات ميرنا كرم، ورئيس بلدية مشتى رشاد صالح، ورئيس في ، إلى جانب الدفاع المدني والجيش ومتطوعين من أبناء البلدة.وأشادت بتفاني فرق الإطفاء والجهات الداعمة، مؤكدة أن الجفاف غير المسبوق هذا العام يستدعي جهوزية أعلى ووعيًا بيئيًا أكبر. وشددت على ضرورة محاسبة المتسببين بالحرائق، داعية إلى تفعيل وتكاتف الجهود لحماية ما تبقى من الحرجية في . (الوكالة الوطنية للإعلام)