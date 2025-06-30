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لبنان

الوزيرة الزين تفقدت أضرار حريق القبيات ودعت لتشديد الوقاية والمحاسبة

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:03
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زارت وزيرة البيئة تمارا الزين موقع الحريق الذي اندلع في جرود القبيات، واطلعت ميدانياً على الأضرار التي لحقت بالغطاء الحرجي والطبيعة في المنطقة. ورافقتها في جولتها نائبة رئيسة بلدية القبيات ميرنا هلال كرم، ورئيس بلدية مشتى حمود رشاد صالح، ورئيس مجلس البيئة في عكار أنطوان ضاهر، إلى جانب الدفاع المدني والجيش ومتطوعين من أبناء البلدة.
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وأشادت الزين بتفاني فرق الإطفاء والجهات الداعمة، مؤكدة أن الجفاف غير المسبوق هذا العام يستدعي جهوزية أعلى ووعيًا بيئيًا أكبر. وشددت على ضرورة محاسبة المتسببين بالحرائق، داعية إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وتكاتف الجهود لحماية ما تبقى من الثروة الحرجية في لبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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