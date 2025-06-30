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لبنان

التحقيقات تتوسع في وزارة الاقتصاد.. إليكم آخر التفاصيل

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:54
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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مستشار وزير الاقتصاد السابق أمين سلام  فادي تميم في الدعوى المقامة ضده مع الوزير وآخرين بشبهة "اختلاس أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، ولم يتخذ قراراً بتوقيفه أو تركه بسند إقامة بانتظار استجواب باقي المدعى عليهم.
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كما استمع القاضي حلاوي إلى إفادة شاهدين في القضية، ومن المقرر أن يستجوب غداً الثلاثاء نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود المدعى عليه أيضاً، ويستمع إلى ممثلين عن شركات التأمين كشهود. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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