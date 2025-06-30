التحقيقات تتوسع في وزارة الاقتصاد.. إليكم آخر التفاصيل

استجوب الأول في مستشار السابق أمين سلام في الدعوى المقامة ضده مع الوزير وآخرين بشبهة "اختلاس أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، ولم يتخذ قراراً بتوقيفه أو تركه بسند إقامة بانتظار استجواب باقي .

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كما استمع القاضي إلى إفادة شاهدين في القضية، ومن المقرر أن يستجوب غداً الثلاثاء نقيب خبراء المحاسبة المدعى عليه أيضاً، ويستمع إلى ممثلين عن شركات التأمين كشهود. (الوكالة الوطنية للإعلام)