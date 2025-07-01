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لبنان

بو صعب: وعود بتأمين حقوق العسكريين ومبالغ للعاملين في القطاع العام

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:56
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أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة التشريعية، أن المجلس لا يمكنه إقرار أي تعديلات على قانون الانتخابات في ظل غياب النصاب، مشدداً على أن مسؤولية تأمين النصاب تقع على عاتق النواب عبر حضورهم الجلسات.
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وأوضح بو صعب أن من واجبات المجلس النيابي السعي إلى تأمين الحقوق للعسكريين، مشيراً إلى وجود وعود جدية بتأمين مبالغ مالية للعاملين في القطاع العام.

كما أشار إلى إقرار قانون تمكين البلديات، معرباً عن أمله في أن تتمكن البلديات من خدمة المواطنين بشكل أفضل، وقال: "من لم يتخذ قراراً بمقاطعة الجلسة كان عليه أن يحضر اليوم للمشاركة في العمل التشريعي".
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