بو صعب: وعود بتأمين حقوق العسكريين ومبالغ للعاملين في القطاع العام

Advertisement

أكد المجلس النيابي ، بعد رفع الجلسة التشريعية، أن المجلس لا يمكنه إقرار أي تعديلات على في ظل غياب النصاب، مشدداً على أن مسؤولية تأمين النصاب تقع على عاتق النواب عبر حضورهم الجلسات.وأوضح أن من واجبات المجلس النيابي السعي إلى تأمين الحقوق للعسكريين، مشيراً إلى وجود وعود جدية بتأمين مبالغ مالية للعاملين في القطاع العام.كما أشار إلى إقرار قانون تمكين البلديات، معرباً عن أمله في أن تتمكن البلديات من بشكل أفضل، وقال: "من لم يتخذ قراراً بمقاطعة الجلسة كان عليه أن يحضر اليوم للمشاركة في العمل التشريعي".