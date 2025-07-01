عيسى الخوري: لدينا إمكانات وطاقات بشرية لإنتاج أدوية عالية جودة بمواصفات عالمية

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أكد جو ، خلال زيارته لعدد من مصانع الأدوية في نهر وزكريت وضبيه، أن "مستقبل هذا القطاع واعد ومزدهر"، مستندا إلى "تاريخ وإرث وخبرات عمرها 75 عاما وأكثر"، ومتطلعا إلى "التطور والتكيف مع الحداثة، ومواكبة التكنولوجيا".شملت جولة وزير الصناعة، التي رافقته فيها رئيسة نقابة أصحاب مصانع الدواء في الدكتورة كارول أبي كرم، مصنع "فارمالين" في نهر ابراهيم، حيث استقبله "ماليا" جاك صراف، المديرة التنفيذيّة للمجموعة جوان صراف ، مصنع "الغوريتم" في زكريت حيث استقبله أصحاب المعمل سليم وفادي ونبيل الغريب، ومصنع "بنتا" في ضبيه حيث استقبله مديره العام برنار تنوري والمديرة برتا أبي زيد.وجال في أقسام كل مصنع ومختبراته، واستمع إلى شروح عن العمل، وآليات الانتاج والأبحاث والدراسات والتطوير.وأكد عيسى الخوري "دور تصنيع الأدوية وأهميتها في تعزيز الأمن الصحي الذي يشكل، إلى جانب الأمن الغذائي وسائر القطاعات الإنتاجية، أحد أعمدة الأمن الاقتصادي".وشدد على "وجوب زيادة الانتاج وتخفيف نسب الاستيراد للدواء ولمنتجات أخرى"، وقال: "لا يجوز أن يبقى لبنان يستورد نحو ثمانين في المائة من استهلاكه للدواء، فهو واقع غير مقبول، في ظل وجود قدرات استثمارية ومؤهلات علمية ومصانع حديثة. ولذلك، يجب العمل على تغيير هذا الواقع، لا سيما أن لدينا الإمكانات والطاقات البشرية اللازمة لإنتاج الأدوية العالية الجودة المتمتّعة بمواصفات عالمية".أضاف: "طالما يصدر لبنان أدوية الى أكثر من عشرين دولة، فهذا يثبت مدى جودتها وتمتعها بالمعايير والمواصفات، فما رأيته اليوم في المصانع الثلاثة من تقنيات حديثة، وتفان واحتراف في العمل، يدعو إلى الفخر والاعتزاز. وأهنئهم على هذا الإنجاز".وتابع: "يبقى أن نعالج مسألة الدواء الأجنبي الذي يدخل إلى لبنان بسهولة ويشكل منافسة للانتاج الوطني، بينما تواجه الدواء اللبناني شروط وتعقيدات وعراقيل تحول دون انسيابه إلى الأسواق الخارجية، ويتطلب الأمر اعادة النظر بالاتفاقات التجارية، وتعديلها بحيث تصبح عادلة للبلدين المعنيين".وختم: "سنعمل على دعم هذا القطاع، كي يستخدم المواطن الدواء اللبناني أكثر". (الوكالة الوطنية)