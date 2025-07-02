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لبنان

للمغتربين.. بيان من الأمن العام بشأن جوازات السفر

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:09
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حرصاً على تسهيل شؤون المغتربين اللبنانيين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تلفت عناية المغتربين لدى تواجدهم في لبنان الى إمكانية إستبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة.
يمكن إنجاز عملية الإستبدال لدى جميع المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى دائرة العلاقات العامة.
مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن إستبداله عند الحاجة لاحقاً بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج.
 
 
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