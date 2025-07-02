للمغتربين.. بيان من الأمن العام بشأن جوازات السفر

صدر عن في البيان التالي:

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حرصاً على تسهيل اللبنانيين، يهم العام أن تلفت عناية المغتربين لدى تواجدهم في الى إمكانية إستبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة.

يمكن إنجاز عملية الإستبدال لدى جميع المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى .

مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن إستبداله عند الحاجة لاحقاً بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج.