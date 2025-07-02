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لبنان

عربيد من معراب: سنشهد صيفا واعدا

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:56
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في حضور عضوي تكتل "الجمهورية القوية" النائبين رازي الحاج وجورج عقيص.
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وأوضح عربيد أن اللقاء مع جعجع "طابعه إقتصادي وإجتماعيّ وبيئي، حيث تبادلنا الافكار حول الواقع الإقتصادي والوضع الاجتماعي الضاغط جدًا، إلا أنني لمست لدى رئيس القوات إطلاعاً عميقاً في هذا الإتجاه".

وشدّد على "أهمية التشاور، ولا سيّما أن القوات اللبنانيّة قريبة من الناس وهمومها"، مؤكدا أن "هذا الاجتماع الدوريّ يهدف إلى التشاور في سبيل إعادة محركات الاقتصاد الى العمل، وبالتالي استرجاع الإنتاج داخل المؤسسات إلى ما كان عليه".

وأمل أن "يتحقق ذلك خصوصًا أننا على أبواب فصل الصيف"، متمنيا أن "يعم الهدوء الخطاب السياسي كي يتنفس البلد ويستفيد من هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن "التحديات كبيرة ولكن نحن معتادون على الضغوط".

وردًا على سؤال عن تفاؤله بموسم الصيف، أكد "ضرورة أن تعمل القوى السياسية على تأمين هذه الاجواء، خصوصًا الكتل النيابية، لإعادة الثقة بلبنان".

وتطرّق إلى قانون الإنتخاب، فقال: "هذا الموضوع مهم جدًا ويهم الاغتراب وكل هذا النقاش حوله صحي، إلا أنه من الواجب أن يتسم بالهدوء والروية لما فيه مصلحة البلد".

ورأى أهمية "التواصل مع المنظمات الدولية والإنفتاح على الإخوان العرب لأهميته"، معتبرا "أننا سنشهد صيفاً واعدًا، على أمل أن يكون لبنان جامعاً ومستقراً".
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