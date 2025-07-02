وزيرة البيئة تدّعي على المتورطين بحرائق القبيات - عكار

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وجاء في الادعاء الآتي: ادعت وزيرة البيئة، الدكتورة ، أمام رئيس في ، القاضي ، على كل من يثبت التحقيق ضلوعه، فاعلًا كان أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا، في افتعال الحرائق التي اندلعت في أحراج بلدة - ، وأدت إلى أضرار بيئية فادحة.وجاء في الادعاء الآتي:

"حيث أنه رصد تعرض احراج بلدة القبيات - عكار لحرائق ، أدت الى على الحرجية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة ، وحيث انه استنادا إلى أحكام المادة ٤٧ من القانون الرقم ٤٤٤/٢٠٠٢( البيئة) والتي تنص على انه : تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.

بناء عليه: تطلب من هيئتكم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بما فيها الإدعاء بحق كل من يثبته التحقيق فاعلا شريكا محرضا متدخلا في احراج بلدية القبيات - عكار والتسبب بأضرار جسيمة".