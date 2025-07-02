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لبنان

وزيرة البيئة تدّعي على المتورطين بحرائق القبيات - عكار

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:52
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ادعت وزيرة البيئة، الدكتورة تمارا الزين، أمام رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جون قزي، على كل من يثبت التحقيق ضلوعه، فاعلًا كان أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا، في افتعال الحرائق التي اندلعت في أحراج بلدة القبيات - عكار، وأدت إلى أضرار بيئية فادحة.
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وجاء في الادعاء الآتي: 
"حيث أنه رصد تعرض احراج بلدة القبيات - عكار لحرائق ، أدت الى القضاء على الثروة الحرجية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة ، وحيث انه استنادا إلى أحكام المادة ٤٧ من القانون الرقم ٤٤٤/٢٠٠٢( قانون حماية البيئة) والتي تنص على انه : تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.
 
بناء عليه: تطلب وزارة البيئة من هيئتكم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بما فيها الإدعاء بحق كل من يثبته التحقيق فاعلا شريكا محرضا متدخلا في احراج بلدية القبيات - عكار والتسبب بأضرار جسيمة".

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