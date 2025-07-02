حمادة: لا نقاش في سلاح المقاومة قبل تحرير الأرض وحماية لبنان

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور أن موقف " " من الورقة التي حملها المبعوث الأميركي إلى المسؤولين اللبنانيين واضح وثابت، مشددًا على أن "أي نقاش مرتبط بسلاح وقوة الحزب لن يُطرح قبل تحرير كامل الأراضي وضمان قدرة على حماية أرضه ومياهه وأجوائه وثرواته وإعادة بناء ما دمّره العدو ".وخلال المجلس العاشورائي الذي نظمه "حزب الله" في خيمة الإمام الحسين في حي الجوار - ، قال : "من يراهن على أن المقاومة ستذهب لتسليم سلاحها في ظل استمرار والتهديد ، هو واهم وأحمق"، مضيفًا: "سلاح المقاومة اليوم ليس مجرد أداة عسكرية، بل هو الضمانة الأساسية لوجودنا جميعًا".وتابع حمادة: "نحن أبناء الحسين الشهيد، ومن يحمل إرث الحسين لا يسلّم سلاحه بذلّ، ولا يتخلى عن كرامته تحت الضغط، صوت الحسين لا يزال يتردّد في آذاننا، وهو ينادينا للثبات على الحق والدفاع عن الوطن".وأكد أن موقف المقاومة "ليس بحاجة إلى تفسيرات إضافية، بل هو موقف واضح معلن في كل لحظة"، مشيرًا إلى أن "الأولوية الآن هي حماية لبنان، وتحرير أرضه، وضمان أمن شعبه".