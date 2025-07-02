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لبنان
حمادة: لا نقاش في سلاح المقاومة قبل تحرير الأرض وحماية لبنان
Lebanon 24
02-07-2025
|
10:33
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور
إيهاب حمادة
أن موقف "
حزب الله
" من الورقة التي حملها المبعوث الأميركي إلى المسؤولين اللبنانيين واضح وثابت، مشددًا على أن "أي نقاش مرتبط بسلاح
المقاومة
وقوة الحزب لن يُطرح قبل تحرير كامل الأراضي
اللبنانية
وضمان قدرة
لبنان
على حماية أرضه ومياهه وأجوائه وثرواته وإعادة بناء ما دمّره العدو
الإسرائيلي
".
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وخلال المجلس العاشورائي الذي نظمه "حزب الله" في خيمة الإمام الحسين في حي الجوار -
الشياح
، قال
حمادة
: "من يراهن على أن المقاومة ستذهب لتسليم سلاحها في ظل استمرار
الاحتلال
والتهديد
الصهيوني
، هو واهم وأحمق"، مضيفًا: "سلاح المقاومة اليوم ليس مجرد أداة عسكرية، بل هو الضمانة الأساسية لوجودنا جميعًا".
وتابع حمادة: "نحن أبناء الحسين الشهيد، ومن يحمل إرث الحسين لا يسلّم سلاحه بذلّ، ولا يتخلى عن كرامته تحت الضغط، صوت الحسين لا يزال يتردّد في آذاننا، وهو ينادينا للثبات على الحق والدفاع عن الوطن".
وأكد أن موقف المقاومة "ليس بحاجة إلى تفسيرات إضافية، بل هو موقف واضح معلن في كل لحظة"، مشيرًا إلى أن "الأولوية الآن هي حماية لبنان، وتحرير أرضه، وضمان أمن شعبه".
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