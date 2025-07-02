"الرّد اللبناني" بات جاهزاً.. ما جديد "الورقة الأميركية"؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّه تم إنجاز الرد الرسمي على الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي إلى توماس برّاك بشأن سلاح " "، مشيرة إلى أن هذه الورقة تنتظرُ الردّ الرسمي من "حزب الله" عليها، إذ أن الأخير سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب .

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وأوضحت المعلومات أنَّ الرد يتضمن تطمينات للبنانيين في كل الملفات والهواجس وليس هناك أي تفصيل أو ثغرة فيه.

في المقابل، أشارت المعلومات إلى أن أفكار الرؤساء ونبيه ونواف سلام مُتطابقة بالنسبة لورقة الرد التي تُشكل فرصة تاريخية لتأمين استقرار لبنان على مدى الـ50 سنة المُقبلة.

إلى ذلك، كشفت المعلومات أيضاً أن سيزور لبنان في 7 و8 ويلتقي الرؤساء الثلاثة لتسلُّم الرد اللبناني.