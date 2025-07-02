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لبنان

"الرّد اللبناني" بات جاهزاً.. ما جديد "الورقة الأميركية"؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:56
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ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّه تم إنجاز الرد الرسمي على الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك بشأن سلاح "حزب الله"، مشيرة إلى أن هذه الورقة تنتظرُ الردّ الرسمي من "حزب الله" عليها، إذ أن الأخير سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب الإسرائيلي.
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وأوضحت المعلومات أنَّ الرد يتضمن تطمينات للبنانيين في كل الملفات والهواجس وليس هناك أي تفصيل أو ثغرة فيه.
 
في المقابل، أشارت المعلومات إلى أن أفكار الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام مُتطابقة بالنسبة لورقة الرد التي تُشكل فرصة تاريخية لتأمين استقرار لبنان على مدى الـ50 سنة المُقبلة.
 
 
إلى ذلك، كشفت المعلومات أيضاً أن باراك سيزور لبنان في 7 و8 تموز ويلتقي الرؤساء الثلاثة لتسلُّم الرد اللبناني.
 
 
 
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