جهد مضاعف من "الحزب"

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يقوم " " بجهود حقيقية ومكثفة لمنع تعرّض السوريين لأي ضرر أو اعتداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل أجواء الشحن الإعلامي والتوتر المتصاعد في بعض المناطق.ووفق مصادر مطلعة، فإن "الحزب" أعاد تفعيل الإجراءات الوقائية التي اتُبعت العام الماضي، لكن هذه المرة مع تشديد مضاعف على ضبط الحضور السوري، خصوصًا في المناطق الحساسة أمنياً وشعبياً.وتشير المعلومات إلى تنسيق مباشر مع البلديات والجهات الأمنية لضمان الاستقرار ومنع أي توتر ميداني، في وقت يسعى فيه الحزب للفصل التام بين الملف السياسي المرتبط بالنازحين وبين أي تصرفات فردية او التوقيفات التي قد تسيء إلى السلم الأهلي.