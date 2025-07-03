Advertisement

لبنان

ملف حصرية السلاح يختبر الحكومة مجدداً

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
03-07-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1386074-638871323185576640.jpeg
Doc-P-1386074-638871323185576640.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل ان يعود الموفد الأميركي توماس باراك الى لبنان مرة جديدة، يفترض ان يكون قد انجز لبنان الرسمي جوابه النهائي او ملاحظاته على الورقة الأميركية بنقاطها الثلاث وابرزها ملف تسليم السلاح. ولهذه الغاية، نشطت إتصالات مكوكية بين الجهات الرسمية لقيام موقف موحد منها، ويبدو ان هذه الأتصالات تحتاج الى وقت لاسيما ان لبنان لم يبد تراجعا حيال موقفه القائل: الانسحاب الإسرائيلي اولا.
Advertisement
قد تتظهر الصورة في الايام القليلة المقبلة، انما ما يجدر التوقف عنده هو الحراك السياسي الذي اتسم بالسرعة بعد عملية وقف اطلاق النار بين إيران واسرائيل، فهل عاد التشاور الثلاثي الرئاسي ليأخذ مداه؟ وأين دور السلطة التنفيذية؟
هناك ترابط واضح فالقرار يصدر من الحكومة مجتمعة، اما التشاور فهو لا يفسد في الود قضية انما على العكس يسهل ترتيب الأجوبة في السياق الرسمي على ان تصدر الآلية المطلوبة من السلطة التنفيذية .
وتفيد مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" ان الحكومة هي صاحبة الصلاحية في وضع الرؤية المناسبة لمسار تسليم السلاح ، وهو اتفاق تم بين المسؤولين اللبنانيين وجرى الإعلان عنه والدستور واضح بشان دور المجلس اذ انه الهيئة التنفيذية العليا في الدولة، ويتولى وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين والمراسيم، مشيرة الى ان المناخ الذي يرافق وضع الأجوبة اللبنانية على الورقة الأميركية ينسحب على مناقشات الحكومة التي يكون فيها كل وزير صاحب رأي لان المجلس مكان للنقاش وتبادل الأراء.
ماذا عن إمكانية نشوء خلاف بشان الخيار الذي يتخذ؟ تجيب المصادر قائلة: لا يجوز ان يقوم خلاف حول مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، طالما ان القرار متخذ وقد ورد في البيان الوزاري للحكومة الذي لم يعترض عليه احد من الوزراء، وبالتالي لا بحب ان تكون المسألة هنا مسألة تحفظ او رفض بمقدار تنفيذ هذه النقطة في البيان، معتبرة ان التحفظات في حال وجدت لن تعرقل السير بالقرار النهائي، انما هناك خشية من إطالة امد الملف مع العلم ان الوقت بدأ يداهم لبنان .
وتعتبر المصادر ان طرح الموضوع لمرة واحدة في مجلس الوزراء هو الخيار الأمثل، اذ ان تعدد الجلسات لملف واحد اساسي قد يؤدي الى تضييع البوصلة وفي كل الأحوال لا يزال في بداياته ولا بد من إخراجه بشكل نهائي وبأقل ضرر ممكن .
لا يراد ان تنفجر جلسة الحكومة وفي الوقت نفسه عدم تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة . انها مسألة وقت فحسب انما ليس وقتا مفتوحا الى اجل غير مسمى .
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سليم عون: ملف حصرية السلاح يقارب خطأً داخلياً
lebanon 24
03/07/2025 13:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف حصرية السلاح في استراحة قسرية وليس مجمَّداً
lebanon 24
03/07/2025 13:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف السلاح الفلسطيني الى الإنتظار مُجدّداً!
lebanon 24
03/07/2025 13:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: طلبت في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح
lebanon 24
03/07/2025 13:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:39 | 2025-07-03
06:30 | 2025-07-03
06:12 | 2025-07-03
06:04 | 2025-07-03
06:00 | 2025-07-03
05:57 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24