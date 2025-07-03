Advertisement

لبنان

وزيرة البيئة: الادعاء على كل من يثبت تورّطه في تلويث بحر الجية

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:30
A-
A+

Doc-P-1386323-638871679933052514.png
Doc-P-1386323-638871679933052514.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين كتاباَ إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طلبت فيه "الادعاء على كل من يثبته التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرّضاً، أو متدخلاً، أنه قام بتلويث المياه البحرية بالمواد النفطية في منطقة الجية الساحلية مقابل معمل الجية قضاء الشوف".
Advertisement

وجاء كتاب وزيرة البيئة بعد رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجية الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحية في منطقة الجية – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، بتاريخ 28 حزيران 2025، حيث كلّفت وزارة البيئة فريقاً من فنيي الوزارة وخبراء المركز الوطني لعلوم البحار للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وتبين نتيجة الكشف وجود طبقة نفطية سوداء إلى بنية اللون في بعض الأماكن عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة.

كما رجّح الفريق العلمي أن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا).  

وعليه، جاء الادعاء من قبل وزيرة البيئة استناداً إلى أحكام المادة 30 من القانون 444 /2002 (قانون حماية البيئة)، واستناداً إلى أحكام المادة 9 من القانون 64 /1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)" وعملاً بالمادة 10 من القانون رقم 64/1988 التي تعاقب بالحبس وبالغرامة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلوم: أي صيدلي يثبت تورطه في تهريب الأدوية سيُحاسب تأديبياً
lebanon 24
04/07/2025 03:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمنيّ: مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم
lebanon 24
04/07/2025 03:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة
lebanon 24
04/07/2025 03:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
غانتس: نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة مقابل مصالحه الشخصية والسياسية
lebanon 24
04/07/2025 03:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2025-07-03
16:30 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:39 | 2025-07-03
15:33 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24