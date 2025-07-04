"جمعية الأرض": مستعدون لعرض حل لملف النفايات الصلبة مع وزير الداخلية

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أشارت - في بيان، الى أنه "في العام ٢٠٢٠ حذّرنا من خطورة مكب بشنين، وفي العام ٢٠٢٤، اشتكينا رسمياً لدى محافظ الذي أخد قرارا بإقفاله. ومنذ ٤ اشهر زرنا الموقع، وحذرنا من القنبلة الموقوتة الموجودة، وطالبنا وزيرة البيئة التدخل رحمة بنهر قاديشا-ابو علي، ورحمة بالبحر المتوسط وبالناس في حال اشتعل المكب مثل كل سنة."وأسفت لأنه "لم يسجل أي تحرك، ومازلنا ننتظر استراتيجية نفايات جديدة، فمنذ ٣٠ عاما ونحن ننتظر حلولا مستدامة للنفايات، ولكن يبقى السؤال لماذا لاتريدون أي حل"؟وناشدت والبلديات "تحمل مسؤولية ملف النفايات المنزلية الصلبة، وان يرجعه الى ، لان الحل هو ٨٠٪؜ بيد السلطات المحلية و٢٠٪؜ بيد ، ونحن كجمعية على استعداد للاجتماع معه لعرض حل طارىء لكل لبنان".