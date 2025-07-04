"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية "بلبلة" سببها سيارة توقفت فجأة عند أوتوستراد السيد قبل أن تخرج منها سيدة وتلوذ بالفرار.

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وينقل أحد الأشخاص القاطنين في الضاحية لـ" " تفاصيل عن الحادثة ويقول إنَّ السيارة غادرت المكان فوراً ودخلت باتجاه أحد أحياء الضاحية، الأمر الذي أثار حالة من الريبة إزاء ما حصل.

وذكر المتحدث أن هذه الحادثة جاءت وسط إقامة مجالس عاشورائية داخل الضاحية، وتابع: "رغم أن الحادثة غريبة وغير مفهومة إلا أنها قد تؤدي إلى نوعٍ من الخوف لاسيما في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي نعيشه".

وأشار إلى أن الجهاز الأمني التابع لـ" " والمولج حماية أمن المجالس العاشورائية تولى متابعة الأمر والتقصي عن خلفياتها من دون نتيجة التحقيق.