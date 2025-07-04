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لبنان

"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2025 | 05:15
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شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية "بلبلة" سببها سيارة توقفت فجأة عند أوتوستراد السيد هادي نصرالله قبل أن تخرج منها سيدة وتلوذ بالفرار.
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وينقل أحد الأشخاص القاطنين في الضاحية لـ"لبنان24" تفاصيل عن الحادثة ويقول إنَّ السيارة غادرت المكان فوراً ودخلت باتجاه أحد أحياء الضاحية، الأمر الذي أثار حالة من الريبة إزاء ما حصل.
 
وذكر المتحدث أن هذه الحادثة جاءت وسط إقامة مجالس عاشورائية داخل الضاحية، وتابع: "رغم أن الحادثة غريبة وغير مفهومة إلا أنها قد تؤدي إلى نوعٍ من الخوف لاسيما في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي نعيشه".
 
وأشار إلى أن الجهاز الأمني التابع لـ"حزب الله" والمولج حماية أمن المجالس العاشورائية تولى  متابعة الأمر والتقصي عن خلفياتها من دون الكشف عن نتيجة التحقيق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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