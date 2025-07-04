تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات في امتحان الكولوكيوم

إليك النص نفسه بدون أي
فراغات إضافية:
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان انه"عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة
الأولى)، تم تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:
اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 8/7/2025
الساعة: 10:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
المكان: مبنى كلية العلوم
الطبية الجامعة اللبنانية
- الحدت
الساعة: 8:30
الاختصاص: العلاج الفيزيائي
نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)
الساعة: 11:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)
الساعة: 11:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
الساعة: 12:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)
بدلاً من:
اليوم: الإثنين
التاريخ: 7/7/2025
الساعة: 10:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
المكان: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية
- الحدت
الساعة: 8:30
الاختصاص: العلاج الفيزيائي
نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)
الساعة: 11:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)
الساعة: 11:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
الساعة: 12:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)"