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لبنان

تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات في امتحان الكولوكيوم

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:07
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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان انه"عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى)، تم تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:

اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 8/7/2025
الساعة: 10:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
المكان: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

الساعة: 8:30
الاختصاص: العلاج الفيزيائي
نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)

الساعة: 11:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)

الساعة: 11:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)

الساعة: 12:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)

بدلاً من:

اليوم: الإثنين
التاريخ: 7/7/2025
الساعة: 10:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)
المكان: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

الساعة: 8:30
الاختصاص: العلاج الفيزيائي
نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)

الساعة: 11:00
الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)

الساعة: 11:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)

الساعة: 12:00
الاختصاص: القبالة
نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)"
 
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