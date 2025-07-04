تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات في امتحان الكولوكيوم

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إليك النص نفسه فراغات إضافية:أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان انه"عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الأولى)، تم تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:اليوم: الثلاثاءالتاريخ: 8/7/2025الساعة: 10:00الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويميةنوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)المكان: مبنى الطبية -الساعة: 8:30الاختصاص: العلاج الفيزيائينوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)الساعة: 11:00الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويميةنوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)الساعة: 11:00الاختصاص: القبالةنوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)الساعة: 12:00الاختصاص: القبالةنوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)بدلاً من:اليوم: الإثنينالتاريخ: 7/7/2025الساعة: 10:00الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويميةنوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)المكان: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة - الحدتالساعة: 8:30الاختصاص: العلاج الفيزيائينوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)الساعة: 11:00الاختصاص: العلاج الفيزيائي، تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويميةنوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)الساعة: 11:00الاختصاص: القبالةنوع الامتحان: خطي (خارج لبنان)الساعة: 12:00الاختصاص: القبالةنوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)"