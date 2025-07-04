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لبنان

ما جديد الردّ اللبناني على "الورقة الأميركية"؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:35
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ذكرت قناة الـ"lbci"، مساء الجمعة، أنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الرد اللبناني على الورقة الأميركية.
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وتقرر، وفق الـ"LBCI"، عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الأميركية غداً في قصر بعبدا.
 
 
 
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