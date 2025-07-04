ما جديد الردّ اللبناني على "الورقة الأميركية"؟

ذكرت قناة الـ" "، مساء الجمعة، أنَّ رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الرد الورقة الأميركية.

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وتقرر، وفق الـ"LBCI"، عقد المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الأميركية غداً في .