"تحذير أميركي" للبنان.. رسالة جديدة!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن الأميركية سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشملُ الجميع.

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كذلك، قالت القناة نقلاً عن مصادر إنَّ هناك دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلاً للتسوية.