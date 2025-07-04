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لبنان

"تحذير أميركي" للبنان.. رسالة جديدة!

Lebanon 24
04-07-2025 | 13:28
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية سترفع يدها عن الملف اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية والخطر سيشملُ الجميع.
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كذلك، قالت القناة نقلاً عن مصادر إنَّ هناك دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية مع التحذير من التصعيد بديلاً للتسوية.
 
 
 
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