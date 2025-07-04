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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا ماذا ضبط الجيش في مواقع فلسطينية

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:47
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بثت قيادة الجيش، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق السيطرة على مواقع عسكرية فلسطينية في شرق لبنان.
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وأظهر الفيديو كمية الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها في تلك المراكز، فيما شرح ضباط متخصصون أنواعها وآلية التصرف بها.
 
 
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